Calciomercato Juventus, Demiral resta: no a Leicester e Borussia Dortmund

La Juventus si prepara a rifiutare nuove offerte in arrivo per Merih Demiral: no agli assalti di Leicester e Borussia Dortmund.

Il alzerà la posta. Il , probabilmente, pure. E magari, in piena bagarre, qualche altro club proverà a giocarsi le sue carte. Eppure, nonostante il denaro fresco faccia comodo a chiunque, la difficilmente cambierà progetti su Merih Demiral, sempre più al centro dei pensieri di Maurizio Sarri.

Dopo 5 presenze in bianconero, il 21enne centrale turco ha già fatto raddoppiare il prezzo del suo cartellino pagato in estate 18 milioni. Non è un mistero, infatti, che dall' sarebbero disposti ad arrivare a 40 milioni pur di strappare l'ex dalle grinfie della Vecchia Signora. Cifra corposa, indubbiamente, ma che non stimola Madama a prendere in esame un'eventuale partenza del suo 28.

Vuoi perché, con abnegazione e professionalità, Demiral sta compiendo i giusti passi per diventare un titolare a tutti gli effetti. Vuoi perché, in piena rampa di lancio, in futuro le prospettive economiche potrebbero diventare ancor più allettanti. Insomma, non è il momento di vendere.

Parallelamente, in ballottaggio con De Ligt, Demiral cerca la quinta maglia da titolare consecutiva domani contro il . Uno scenario che, se dovesse andare in porto, testimonierebbe ulteriormente quanto la creda nelle capacità del suo talento.

In definitiva, Leicester e per rafforzare i rispettivi pacchetti arretrati dovranno guardare altrove. La Juve su Demiral è categorica: non è in vendita.