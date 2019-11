Calciomercato Juventus, Demiral costa tanto: Rugani può finire al Milan

La Juventus a gennaio deve sfoltire la rosa anche per alleggerire il monte-ingaggi. Oltre a Emre Can e Mandzukic potrebbe partire Rugani.

Dopo le dolore esclusioni di Emre Can e Mandzukic dalla lista Champions, a gennaio la dovrà necessariemente sfoltire una rosa rimasta extra-large anche a causa delle mancate cessioni estive.

Ecco perché secondo 'Tuttosport' a lasciare stavolta potrebbero essere addirittura in quattro. Oltre ai due già citati, che restano nel mirino di tanti club col in pole position, in partenza ci sarebbero anche Mattia Perin e Daniele Rugani.

Il portiere d'altronde la scorsa estate era stato ceduto al prima che l'infortunio alla spalla, dal quale ha ormai completamente recuperato, facesse saltare tutto.

Diverso invece è il discorso per Rugani che nonostante l'arrivo del suo mentore Sarri in panchina continua a trovare pochissimo spazio. Inoltre, considerato il probabile rientro di Chiellini tra febbraio e marzo, anche il difensore a gennaio rischia il taglio dalla lista Champions.

In tal caso quindi Rugani potrebbe finire sul mercato e più precisamente al . I rossoneri continuano a sognare Demiral ma la Juventus valuta il turco 40 milioni di euro, decisamente troppi.

Dopo l'infortunio di Leo Duarte, che ne avrà per 3-4 mesi, il Milan ha però ha assoluto bisogno di un altro centrale e in tal senso Rugani sarebbe utilissimo a Pioli. L'affare, insomma, sembra possibile.

Le cessioni di gennaio inoltre permetterebbero alla Juventus di fare respirare anche il bilancio, considerati gli alti ingaggi percepiti soprattutto da Emre Can e Mandzukic. Non esattamente un dettaglio.