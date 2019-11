Dall'Inghilterra sicuri: Demiral piace ad Arsenal e Manchester United

Solo una presenza da titolare contro il , poi solo panchine: questo primo scorcio di stagione non può essere considerato soddisfacente per Merih Demiral, prelevato dalla in estate per 18 milioni e rimasto ai margini della squadra titolare.

Contro il , Sarri gli ha preferito Rugani nel ruolo di vice De Ligt: bocciatura che potrebbe dare vita ad uno scenario d'addio, soprattutto se il minutaggio dovesse rimanere basso anche durante le prossime settimane.

Come riportato da Dean Jones, giornalista di 'Bleacher Report', a gennaio potrebbe andare in scena un assalto tutto inglese per Demiral: e in prima fila, sebbene la Juventus non sia molto entusiasta di cederlo a metà stagione.

Juventus defender Merih Demiral will be open to the idea of a move in Jan if he can't break into team. I'm told there is some interest from Arsenal and Man Utd.

not super keen to sell him though at this stage