Calciomercato Juventus, Dembélé nella lista di Paratici

La Juventus segue Moussa Dembélé, attaccante del Lione visionato nel 6-0 di Ligue 1 contro l'Angers. Mandzukic può tornare al Bayern Monaco.

Queste ultime due settimane mancanti prima del gong del mercato saranno utili alla per piazzare qualche esubero e rendere più semplificate le scelte di Maurizio Sarri, quando dovrà stilare la lista da consegnare all'UEFA con coloro che potranno essere utilizzati in .

Ma la 'Vecchia Signora' non si ferma alle sole partenze: l'occhio è sempre vigile anche su quei profili futuribili che potrebbero fare al caso di Fabio Paratici, la cui rete di osservatori ha visionato da vicino Moussa Dembélé, come riportato da 'Tuttosport'.

L'attaccante in forza al è stato grande protagonista con una bella doppietta nel rotondo successo per 6-0 sull'Angers nel secondo turno di : giudizi positivi e appuntamento ai prossimi impegni per redigere un profilo ancor più dettagliato.

Oltre a Dembélé, la Juventus è vigile su altri due gioiellini del club francese: Lucas Tousart e Houssem Aouar (a segno anche lui), entrambi centrocampisti dal futuro assicurato con una tecnica importante.

Sul fronte uscite è da registrare una possibile apertura del all'acquisto di Mario Mandzukic: il ds Hasan Salihamidzic però non si è sbilanciato a riguardo, lasciando comunque intuire che qualcosa potrebbe accadere.

"Non posso parlare di lui perché è un giocatore della Juventus. Di sicuro è un mio amico, abbiamo giocato insieme al ".

Per Rugani potrebbe diventare calda la pista , con una proposta di scambio che vedrebbe il baby blaugrana Miranda arrivare a . I bianconeri riceverebbero anche un conguaglio.