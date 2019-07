Calciomercato Juventus, Dani Alves si propone: no dei bianconeri

Dopo l'addio al PSG Dani Alves si è proposto alle sue ex squadre: il Barcellona e la Juventus, ma i bianconeri hanno rifiutato.

Una Copa America vinta da protagonista e ancora tanto da dare: all'età di 36 anni Dani Alves cerca una squadra dopo l'addio al . Il terzino brasiliano si è proposto alle sue ex squadre: il e la .

Secondo quanto riferito da 'RMC', il classe '83 ha sondato il terreno con la Juventus, club nel quale ha giocato nella stagione 2016/17: un'ipotesi che la dirigenza bianconera non ha mai preso in considerazione, lasciando il giocatore con un secco 'no' dopo i primi contatti.

Dani Alves si è proposto anche al Barcellona, che continua a cercare un nuovo terzino: il brasiliano spera di trovare a breve una nuova sistemazione dopo essersi svincolato dai campioni di e tramite il proprio profilo 'Instagram' ha pubblicato nei giorni scorsi un simpatico 'annuncio':