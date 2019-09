Calciomercato Juventus, Cuadrado a caccia del rinnovo: previsto un incontro a breve

Un goal da cineteca contro l'Atletico Madrid e un contratto in scadenza con la Juventus: Cuadrado avrà presto un incontro per il rinnovo.

È stata la mossa a sorpresa di Maurizio Sarri e in effetti l' lo ha sorpreso eccome. Schierato in campo da titolare per la prima volta in stagione, complice anche l'assenza di Douglas Costa per infortunio, Juan Cuadrado ieri sera al Wanda Metropolitano ha dimostrato di poter essere ancora un protagonista in questa .

Lo ha fatto aprendo le marcature con un sinistro imparabile in avvio di secondo tempo, mettendo la propria firma su una splendida azione bianconera plasmata prima dai tocchi di Bonucci e Higuain.

Un goal liberatorio, dato che l'ultimo risaliva a un Juventus- del 3 novembre 2018, e che sa di rinnovo. È infatti fuori dal campo che Cuadrado sta giocando la sua partita più delicata con i bianconeri.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', un incontro tra il colombiano e i dirigenti juventini è previsto a breve, con l'ex pronto a mettere nero su bianco una nuova estensione del proprio contratto (l'attuale scadrà il prossimo giugno).

D'altronde alla Juventus si sente a casa e qui vuole continuare a giocare, soprattutto in trasferta, il suo habitat ideale. Per informazione chiedere a , e Atletico Madrid.