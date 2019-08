Calciomercato Juventus, Coutinho opzione per l'attacco

Niente trasferimento in Premier League per Philippe Coutinho: tra le opzioni per il suo futuro c'è anche la Juventus.

Il gong del mercato estivo in Premier League è già scoccato: dalle 18 italiane di ieri i club inglesi non possono più effettuare movimenti in entrata ma solamente in uscita. E alla fine il colpo Coutinho non è avvenuto.

Il brasiliano era un obiettivo delle londinesi e , in trattativa con il per strappare un prestito oneroso: non se n'è fatto nulla, e per l'ex le piste da tenere in considerazione si sono notevolmente ridotte.

Restano tre le opzioni in ballo per il suo futuro: il in , il in e... la in . Secondo quanto riportato da 'Sport' (nel taglio basso della prima pagina) e da 'Mundo Deportivo', anche i bianconeri sarebbero una possibilità tangibile qualora si definisse l'addio di Coutinho ai catalani.

E' pur vero, però, che la priorità attuale dei campioni d'Italia è quella di cedere per sfoltire la rosa: da Khedira a Matuidi, passando per Dybala e Mandzukic. Solo dopo aver piazzato tutti o qualcuno di questi, 'Madama' potrà effettivamente intavolare una trattativa per riportare in Italia Coutinho dopo l'esperienza all' .

Situazione da tenere costantemente d'occhio: l'asse Barcellona- potrebbe diventare improvvisamente caldo.