Calciomercato Juventus, opportunità Chong dallo United: può arrivare a zero

La Juventus mette nel mirino Tahith Chong, classe 1999 del Manchester United: l'esterno offensivo è in scadenza di contratto al 30 giugno 2020.

Sette anni fa la pescava in casa Manchester United un talento scontento del proprio minutaggio come Paul Pogba, acquistandolo a parametro zero e rendendolo uno dei migliori centrocampisti al mondo. Un'operazione che potrebbe ripetersi nella prossima estate con Tahith Chong.

Secondo il 'Mirror', l'ala classe 1999 è entrata nel mirino della Juventus. Un osservatore bianconero sarebbe stato sugli spalti della sfida tra la squadra Under 23 dei 'Red Devils' e i pari età dello , in cui l'olandese è partito da titolare e giocato tutti i 90 minuti.

Chong ha già anche 8 presenze con la prima squadra dello United, tutte sotto Ole Gunnar Solskjaer, che lo ha fatto esordire il 2 marzo contro il . In questa stagione è anche arrivata la prima presenza da titolare, contro l'Astana in a settembre, e anche contro il Rochdale in EFL Cup.

Man Utd face Tahith Chong battle as Juventus 'eye teenager on free transfer' https://t.co/i75xNBVsBD pic.twitter.com/72SleFlcJP — Mirror Football (@MirrorFootball) October 31, 2019

Il contratto dell'ex , arrivato a Manchester nel 2016, è in scadenza al 30 giugno 2020 e al momento non è ancora stato raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto. La Juventus vigila, mentre Chong attende la sua prossima chance in campo con il .