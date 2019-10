Calciomercato Juventus, Bernardeschi ancora nei radar del Barcellona

Il Barcellona continua a monitorare Federico Bernardeschi: il gioiello della Juventus piace, ma non è una priorità.

Quello di Federico Bernardeschi è un nome che negli ultimi mesi è stato spesso accostato a quello del . Nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, si è parlato di un possibile trasferimento del gioiello della in blaugrana, di fatto però le due società non sono riuscite a trovare un’intesa.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Il club bianconero era allora interessata a Ivan Rakitic e, dopo aver proposto una serie di contropartite, quando si sentì chiedere in cambio il cartellino di Bernardeschi, rispose che sarebbe stato necessario aggiungere un cospicuo conguaglio economico.

La trattativa la scorsa estate non è mai quindi realmente decollata ma, come riportato da Mundo Deportivo, il numero 33 bianconero continua ad essere monitorato dal Barça. Il club catalano segue Bernardeschi dai tempi della e continua a godere di un alto gradimento, ma il fatto che non sia l’unico nome nella lista dei possibili rinforzi per l’attacco, non lo rende al momento una priorità.

Bernaderschi, 25 anni, è legato alla Juventus da un contratto che scadrà nel 2022, ma non è escluso che presto si possa arrivare ad un accordo per un rinnovo fino al 2024.