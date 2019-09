Calciomercato Juventus, il Benfica molla Perin: "Non ci interessa più"

Un trasferimento saltato proprio sul più bello per problemi sorti durante le visite mediche di rito: Mattia Perin è stato a un passo dal in estate, salvo poi rimanere alla da infortunato.

L'accordo tra i bianconeri e il club di Lisbona era stato raggiunto: le 'Aguias' non avevano però fatto i conti con la spalla mal ridotta del portiere, motivo del dietrofront quando tutto sembrava portare alla classica fumata bianca.

Il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, è tornato sull'argomento nel corso di un'intervista concessa a 'TVI'.

"Una situazione del genere non ci era mai capitata. In avevamo trovato l'accordo con la Juventus, poi quello con il giocatore sulla base di un quinquennale: durante gli esami qualcosa è andato storto. Per noi e per il giocatore è stato brutto. Perin ci piaceva parecchio, sarà difficile pensare di nuovo a lui in futuro".