Calciomercato Juventus, Arteta chiama Rabiot: l'Arsenal spera nel colpo

Mikel Arteta vuole Rabiot per rafforzare il centrocampo dell’Arsenal: la Juve non sembra disposta a cedere, ma molto dipenderà dall’offerta.

L’ ha individuato in Adrien Rabiot uno dei suoi grandi obiettivi per la sessione invernale di calciomercato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti, il nuovo tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, è un grande ammiratore del centrocampista della e l’ha contattato personalmente nei giorni scorsi per informarlo del fatto che lo vorrebbe avere in squadra per rafforzare la sua linea di mediana.

Rabiot è arrivato alla Juventus la scorsa estate a parametro zero dal ma i suoi primi mesi in bianconero non sono stati propriamente all’altezza delle aspettative. Delle nove presenze sin qui totalizzate in , solo cinque sono state dal 1’, ma i piani per lui non dovrebbero essere cambiati.

Nonostante la volontà di Arteta ed il fatto che Rabiot fosse stato cercato dall’Arsenal già nei mesi scorsi, la non sembra intenzionata a cedere il gioiello transalpino, mentre è viceversa disposta ad aprire con altri club eventuali discorsi relativi ad Emre Can.

L’Arsanal è alla ricerca di un centrocampista che vada a sostituire quel Granit Xhaka che è destinato a lasciare il club e Rabiot viene visto per qualità e duttilità l’elemento ideale da inserire in rosa. Come detto, è difficile pensare che la Juventus possa cederlo già a gennaio, ma potrebbe magari cambiare idea a fronte magari di un’importante offerta che si aggiri sui 30 milioni di euro.