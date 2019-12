Calciomercato Juventus, Arsenal su Rabiot: idea prestito a gennaio

Adrien Rabiot può lasciare subito la Juventus dopo soli 6 mesi: l'Arsenal di Mikel Arteta pensa al francese. Ipotesi prestito fino a fine stagione.

Nei suoi primi 6 mesi di , Adrien Rabiot è andato incontro a molte difficoltà a livello fisico, venendo da diversi mesi lontano dai campi, e a livello tecnico. Il suo adattamento negli schemi di Sarri non si è ancora completato.

Secondo 'The Times', il francese ex avrebbe comunque estimatrici e a gennaio potrebbe cambiare maglia. Il suo nome sarebbe infatti sul taccuino dell' per volontà del nuovo allenatore Mikel Arteta.

L'ex centrocampista basco è da pochi giorni alla guida del club londinese e avrebbe già fissato l'obiettivo di avere Rabiot in squadra per rinforzare il centrocampo, dove potrebbe perdere Granit Xhaka, prossimo all'addio.

Il classe 1995 potrebbe volare a Londra almeno in prestito fino al termine della stagione, come richiesto da Arteta alla dirigenza del club.

Per ora Rabiot alla Juventus ha faticato a ritagliarsi spazio: è soltanto il 16° della rosa per minuti passati in campo ed è partito titolare in campionato soltanto per 5 volte.