Calciomercato Juventus, anche il Dortmund su Emre Can

Un'altra pretendente per Emre Can: anche il Borussia Dortmund si unisce a Manchester United e PSG tra le sqauadre interessate al tedesco della Juve.

Emre Can verso il passo d’addio alla . Ormai da diverse settimane l’ex manifesta il suo malcontento, iniziato soprattutto con l’esclusione dalla lista . E le pretendenti, per un centrocampista di caratura internazionale e nazionale tedesco, non mancano.

L’ultima ad aggiungersi al gruppo, già piuttosto folto, è il . Secondo ‘Sport Bild’, i gialloneri avrebbero messo gli occhi su Can per rinforzare il centrocampo. Al momento in rosa Lucien Favre può contare su Witsel, Weigl e Delaney, più Dahoud defilato e con meno spazio nella prima parte di stagione.

Un problema ai legamenti del ginocchio ha però messo fuori gioco Delaney per i prossimi due mesi e il BVB potrebbe ora affondare su Can per avere un’alternativa, che però è anche molto di più, data la sua esperienza.

Non manca, come detto, la concorrenza: sono soprattutto e Manchester United a premere per il classe 1994, mentre il è più defilato, ma anche il nome dei campioni di è stato accostato a quello di Can. Che sembra sempre più lontano dalla Juventus.