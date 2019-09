Calciomercato Juventus, Alderweireld idea per l'estate: può arrivare a zero

L'idea per il 2020 a parametro zero della Juventus è Toby Alderweireld: il centrale del Tottenham piace anche al Manchester United.

Il calciomercato estivo si è chiuso da quasi un mese, ma la ragiona già sul futuro e su gennaio, in chiave stagione 2020/21. Come sempre in casa bianconera sono d'attualità i parametri zero, con un nome tornato in voga da acquistare a scadenza di contratto: quello di Toby Alderweireld.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il centrale belga del è tornato nelle idee di Fabio Paratici, che quest'estate ha speso ingenti cifre per il reparto arretrato: sono arrrivati Danilo, De Ligt e Demiral, ma anche Pellegrini e Romero, poi girati in prestito.

Ai giovani si potrebbe aggiungere l'esperienza del classe 1989, che va in scadenza con gli 'Spurs' il prossimo 30 giugno e percepisce 4.5 milioni di euro all'anno. Su di lui ci sono anche altri club, a partire dalla che lo ha già cercato in estate, ma anche il il quale vorrebbe già prenderlo a gennaio con un indennizzo.

La Juventus starebbe valutando di orchestrare per il belga un'operazione simile a quella per Aaron Ramsey, bloccato già nello scorso gennaio e annunciato ancora in inverno. Quest'anno Alderweireld si sta confermando punto fermo nella squadra di Pochettino: la Juventus lo tiene d'occhio.