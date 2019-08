Jaroszynski lascia subito il Genoa: accordo con la Salernitana

Pawel Jaroszynski lascia subito il Genoa dopo aver firmato questa estate: va in Serie B alla Salernitana.

Non capita tutti i giorni di vedere giocatori che all'interno della stessa sessione di calciomercato cambiano squadra due volte. Ma è successo a Pawel Jaroszynski che, in attesa dell'ufficialità, si appresta a passare alla .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è fatta per il passaggio del laterale sinistro alla squadra di Giampiero Ventura. Jaroszynski aveva firmato con il solamente all'inizio di questa sessione di mercato, arrivando dal .

Evidentemente Andreazzoli non ha trovato adatto il polacco per il suo Genoa. L'ex Chievo riparte quindi dalla Serie B, da una piazza calda e ambiziosa come quella della Salernitana.