Calciomercato Inter, Rakitic o Vidal per il centrocampo di Conte

Con la cessione ormai imminente di Nainggolan, l'Inter valuta l'acquisto di un altro centrocampista: occhi in casa Barcellona su Rakitic e Vidal.

Alla fine il cuore ha prevalso su qualsiasi altra cosa: Radja Nainggolan sta per tornare al dopo cinque anni, affare in via di definizione con la formula del prestito secco che permetterà all' di risparmiare qualcosa sull'ingaggio del belga di 4,5 milioni netti.

Ma in mezzo al campo il 'Ninja' non è l'unico esubero: con il foglio d'uscita anche Joao Mario (richiesto da e ) e Borja Valero, che potrebbe tornare alla se decidesse di decurtarsi lo stipendio, al momento inaccessibile per le casse viola.

Qualora riuscisse a piazzare entrambi, l'Inter potrebbe regalarsi un nuovo rinforzo per la mediana, necessario a livello numerico: come riportato da 'Tuttosport' il mirino è finito in , a , dove fanno gola sia Arturo Vidal che Ivan Rakitic.

Il cileno è un pupillo di Conte che lo ha allenato per tre stagioni alla , trasformandolo nel top player che è oggi; il croato non figura tra gli incedibili dei blaugrana e l'arrivo di Frenkie De Jong potrebbe levargli minuti preziosi. Entrambi i rispettivi contratti scadranno nel 2021.

Per l'attacco non ci sono novità importanti: Cavani sarebbe entrato nell'ottica di rimanere al fino a scadenza (tra un anno) per poi scegliere con tranquillità la futura destinazione. Per Dzeko la continua a chiedere 20 milioni e Zapata costa troppo (l' chiede 60 milioni), così come Rodrigo del .

Ai dirigenti nerazzurri sarebbero stati proposti Kramaric dell' e Ben Yedder del , profili che però non infiammerebbero Marotta e Ausilio.