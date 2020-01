Calciomercato Inter, Vidal priorità: toccherà all'agente mediare

Arturo Vidal resta il primo obiettivo dell'Inter per il centrocampo: l'agente Fernando Felicevich dovrà mediare con il Barcellona per il via libera.

Mai come ora, la sessione invernale del calciomercato può rappresentare un'arma primaria per provare a contendere lo Scudetto alla : lo sa bene l' , le cui chances di vittoria finale passano proprio dall'operato svolto dai suoi dirigenti nelle prossime settimane.

Marotta e Ausilio vogliono regalare a Conte ciò di cui ha bisogno: nella testa del tecnico salentino c'è l'idea di riabbracciare Arturo Vidal, bloccato però in quel di dalle ultime parole di Ernesto Valverde.

"Alena è partito, non pensavo che sarebbe andato via così presto, ma ha avuto questa possibilità grazie alla clausola. Ora abbiamo un giocatore in meno a centrocampo, non mi aspetto più nessuna uscita. Abbiamo quelli che abbiamo e quelli della squadra B".

Una chiusura alla partenza del cileno, che intanto si è visto respingere dalla commissione mista AFE- la richiesta di risarcimento di 2.4 milioni di euro avanzata per il presunto mancato pagamento di alcuni bonus relativi alla passata stagione da parte del Barcellona.

Vidal è tornato regolarmente dalle vacanze natalizie ed è anche stato convocato per il derby contro l' in programma stasera: secondo 'La Gazzetta dello Sport', a questo punto assume un'importanza fondamentale l'opera di mediazione che dovrà essere svolta dal suo agente Fernando Felicevich, colui che si occupò in prima persona del trasferimento di Alexis Sanchez all'Inter.

A Felicevich il compito di convincere il Barcellona ad accettare la proposta nerazzurra di 12 milioni, respinti categoricamente di fronte ad una richiesta di 20 che dalle parti di Milano sembrano un po' troppi.

Sempre secondo il quotidiano milanese, l'Inter sarebbe a buon punto per l'arrivo di Christian Eriksen: ma per l'estate e a parametro zero, mentre per l'immediato e sarebbero favorite. D'altronde bisognerebbe sborsare subito 20 milioni da destinare alle casse del , guarda caso la cifra richiesta dal Barcellona per Vidal.