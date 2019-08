Calciomercato Inter, chiesto Vidal: il Barcellona chiude le porte

Secondo quanto riportato da 'ESPN', l'Inter ha chiesto Arturo Vidal al Barcellona: ma i catalani non sono interessati a cederlo.

Il calciomercato dell'non dovrebbe chiudersi con l'eventuale arrivo di Alexis Sanchez (per il qualche c'è ancora una trattativa in ballo con il ). Ad esempio un centrocampista centrale sarebbe l'ideale per completare l'organico di Antonio Conte.

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Arturo Vidal, centrocampista del già allenato da Antonio Conte ai tempi della . Secondo quanto riportato da 'ESPN', però, la trattativa tra nerazzurri e blaugrana non è proprio decollata e probabilmente non lo farà mai.

Il Barcellona ha infatti fatto sapere all'Inter che non è intenzionata a cedere Arturo Vidal. L'unico modo per ammorbidire la posizione del club spagnolo è quello di fare un'offerta in qualche modo "irrinunciabile".

Vidal è stato acquistato dal Barcellona l'anno scorso a fronte di 18 milioni di euro, dal . Ecco, forse solo un'offerta superiore o molto simile, non con una semplice richiesta di prestito, potrebbe far cedere il Barça.

Al momento quindi la strada che dall'Inter porta ad Arturo Vidal è estremamente in salita. Con buona pace di Antonio Conte.