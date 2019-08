Calciomercato Inter, vice Lukaku: l'ultima idea è Matri

Il mercato in entrata dell'Inter non è ancora chiuso: Conte vuole un vice Lukaku. Spuntano le idee che portano a Matri e Babacar del Sassuolo.

Il grosso, in entrata, è stato fatto. Ora l' conta di completare l'organico, magari assicurandosi una prima punta che possa far rifiatare Romelu Lukaku. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe chiesto un ultimo sforzo ai suoi dirigenti. I quali, appunto, hanno iniziato a setacciare qualche occasione della ultim'ora.

E in virtù degli ottimi rapporti con il , come riportato da "Gazzetta.it", il club lombardo starebbe valutando due opzioni: Khouma Babacar e Alessandro Matri. Il primo, classe 1993, non sembra più rientrerare nei piani di Roberto De Zerbi. Stesso discorso per il secondo, allenato dal tecnico salentino ai tempi della .

Suggestioni, per ora, ma che potrebbero diventare vere e proprie piste. A tal proposito, l'ad Beppe Marotta non ha fretta. Difficile arrivare, per via dei costi, ad Andrea Petagna della , mentre lo svincolato Fernando Llorente resa sempre nel mirino del .