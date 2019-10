Calciomercato Inter, Vertonghen possibile colpo a parametro zero

L’Inter ha individuato in Vertonghen un possibile obiettivo. Per il Tottenham è incedibile, ma il suo contratto scadrà a giugno.

Potrebbe essere Jan Vertonghen il prossimo grande colpo a parametro zero messo a segno dall’. Il club nerazzurro infatti, ha individuato nel centrale belga uno degli elementi ideali per rafforzare la sua retroguardia e presto potrebbe tentare un assalto decisivo in vista della prossima stagione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato in da The Guardian, la società meneghina avrebbe già voluto regalare a Conte l’esperto difensore la scorsa estate, ma non c’è stata la possibilità concreta di trovare un’intesa con il . Gli Spurs anzi, avrebbero già comunicato all’Inter che il giocatore è incedibile e che non si muoverà a gennaio cosa questa che fa slittare ogni discorso a fine stagione quando sarà possibile prelevarlo da svincolato.

Il contratto che lega Vertonghen al club londinese scadrà a giugno e al momento non c'è in corso alcuna trattativa per il rinnovo, mentre l’Inter viceversa è pronta ad offrire al giocatore un triennale, in modo da garantirsi un accordo a lungo termine.

Vertonghen, 32 anni, è approdato al Tottenham nell’estate del 2012 dopo una lunga parentesi in all’ e negli ultimi anni si è consacrato come uno dei difensori più affidabili e versatili della Premier League.

Perno della Nazionale belga (118 le presenze con la sua Nazionale) potrebbe rappresentare per i nerazzurri un rinforzo di assoluto valore in grado di garantire un grande bagliaglio d'esperienza.