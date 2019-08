Calciomercato Inter, Verona su Salcedo: si lavora a un prestito

Il classe 2001 Salcedo può lasciare l'Inter in prestito per finire al Verona: parti al lavoro per la definizione dell'affare.

In attesa del possibile ultimo colpo in attacco da regalare a Conte, l' lavora anche sul mercato in uscita. Eddy Salcedo, uno dei giovani più interessanti dei nerazzurri, potrebbe partire in prestito.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Sky Sport', sul classe 2001 ex ci sarebbe il . Il club del presidente Setti vorrebbe provare a chiudere l'operazione sulla base di un prestito e mettere il giocatore a disposizione di Juric.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico croato è colui che ha fatto esordire l'attaccante quando era giovanissimo in , a nemmeno 16 anni, nella prima giornata del campionato 2017/18 contro il .

Lo scorso anno, con la primavera dell'Inter, ha segnato 13 goal in 35 presenze, collezionando in più alcune presenze in panchina con la prima squadra.

Il suo futuro prossimo potrebbe essere a Verona, nell'Hellas, per provare a raccogliere altri minuti importanti in Serie A.