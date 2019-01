Calciomercato Inter, Spalletti blocca Skriniar: "Resta qui, è fuori prezzo"

L'Inter approda ai quarti di finale di Coppa Italia dopo la vittoria per 6-2 sul Benevento, ma l'attenzione di Luciano Spalletti nel post partita è tutta sul calciomercato.

L'argomento più caldo è il rinnovo di Skriniar, sul quale Spalletti ha però le idee chiarissime.

"Skriniar rimane qui, è fuori prezzo per tutti: nessuno ha i soldi per pagarlo” .

Diverso il discorso riguardante Miranda, che potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio secondo le ultime indiscrezioni.

"Per me è sempre un problema di ciò che si sente dire è che si raccatta dalle amicizie che si hanno: quelli che fanno uscire le cose indeboliscono l’Inter, Miranda a me non ha detto nulla, è un professionista serio" .

Lautaro Martinez ancora in goal, ma Spalletti continua a tenerlo sulla corda, spronandolo a fare ancora meglio.

Chiusura su un San Siro tristemente vuoto per la squalifica inflitta dopo il caso Koulibaly.

"Lo striscione pre partita rappresenta tante persone che hanno quell’idea, ovvero il piacere di vedere le partite: sono tantissimi i penalizzati. Non si vuol giocare in questa maniera, non ci piace e non è sport: non è una cosa che abbiamo determinato noi. Il calcio subisce questo e noi dobbiamo metterci mano e reagire".