Calciomercato Inter, sogno Chiesa: Gagliardini o Karamoh possibili contropartite

L'Inter prepara un grande calciomercato estivo e oltre all'acquisto di un centrocampista top sogna Chiesa. Gagliardini o Karamoh alla Fiorentina?

A gennaio il calciomercato dell'Inter, a parte l'acquisto di Brazao in sinergia col Chievo, non registrerà scossoni significativi ma la prossima estate Marotta è pronto a muoversi con decisione per regalare a Spalletti una rosa ancora più competitiva.

L'obiettivo numero uno come risaputo è l'acquisto di un centrocampista top da scegliere tra Kroos, Modric e Milinkovic Savic mentre secondo 'Il Corriere dello Sport' al momento c'è troppa distanza col Cagliari sulla valutazione di Barella che sembra più vicino a Napoli o Chelsea.

Inoltre l'Inter continua a valutare un colpo sugli esterni: il sogno resta sempre Federico Chiesa ma anche in questo caso per convincere la Fiorentina a privarsi del suo gioiello servirà una super offerta ecco perché, in base a quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', i nerazzurri potrebbero sacrificare uno tra Gagliardini e Karamoh.

Quest'ultimo, attualmente in prestito al Bordeuax, sta crescendo bene e l'Inter la prossima estate dovrà decidere se puntare sul giovane francese o farlo rientrare alla base per fare cassa.

Infine, come confermato prima di Inter-Sassuolo dallo stesso Marotta, resta bollente il nome di Godin che dovrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate per prendere il posto del brasiliano Miranda. Le grandi manovre nerazzurre per l'estate sono già iniziate.