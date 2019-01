Calciomercato Inter, Brazao via Chievo: veneti 'ricompensati' con D'Amico dalla Primavera

L'Inter ha bloccato il portiere brasiliano Brazao che però verrà girato al Chievo fino a giugno, ai clivensi andrà in cambio Felice D'Amico.

L'Inter programma il futuro e nelle prossime ore dovrebbe definire l'ingaggio di Gabriel Brazao, portiere brasiliano di appena 18 anni in arrivo dal Cruzeiro per circa 3 milioni di euro.

Brazao però come risaputo non raggiungerà subito la Pinetina ma verrà girato al Chievo, dove resterà fino a giugno per aggregarsi all'Inter solo dalla prossima estate.

Il giovane portiere brasiliano ripercorrerà così il cammino del celebre connazionale Julio Cesar che poi avrebbe vinto tutto con la maglia dell'Inter.

Brazao, come riporta 'Tuttosport', è stato seguito a lungo da Dario Baccin ma sbarcherà in Italia probabilmente solo a febbraio in quanto è attualmente impegnato col Brasile nel Campionato sudamericano Under 20.

L'Inter comunque ha già studiato il modo per 'ripagare' il Chievo, che con l'arrivo di Brazao occuperà lo slot disponibile per i giocatori extracomunitari.

I nerazzurri infatti secondo 'Tuttosport' gireranno in Veneto il talentuoso Felice D'Amico, esterno che si è messo in mostra nella Primavera dell'Inter.