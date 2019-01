Calciomercato Inter, Godin nel mirino di Marotta: "Ci interessa"

Sono settimane calde quelle che si stanno vivendo in casa Inter. Da un lato infatti c’è da trovare con Mauro Icardi la tanto agognata intesa per il rinnovo del contratto, dall’altro bisogna lavorare sul fronte calciomercato e piazzare magari anche qualche colpo in vista della prossima stagione.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, parlando ai microfoni di DAZN, ha fatto il punto su quella che è la trattativa legata al prolungamento del contratto di capitan Icardi.

“Ci incontreremo con Icardi, è una situazione che vale per lui, così come è valsa per altri in passato e varrà per altri ancora in futuro. Si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto, ma non ci sono dubbi sul fatto che possa rinnovare con l’Inter”