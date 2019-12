Calciomercato Inter, Sensi desiderio del Barcellona: costa 50 milioni

Il Barcellona cerca un centrocampista per la prossima estate: il mirino è finito su Stefano Sensi, occhi vigili anche su Lautaro.

Primo posto solitario in , qualificazione agli ottavi di raggiunta con un turno di anticipo: la stagione del è positiva al netto di qualche caduta a sorpresa e, come sempre avviene in ogni grande club, le attenzioni sono rivolte sia al presente che al futuro.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

I blaugrana in estate potrebbero perdere Arturo Vidal e Ivan Rakitic, grandi scontenti per un minutaggio non all'altezza delle loro aspettative: sul cileno si è fiondata da tempo l' , da cui potrebbe arrivare il centrocampista tanto desiderato da Ernesto Valverde.

Non è un mistero che in Catalogna siano degli ammiratori di Stefano Sensi, punto di forza dell'Inter prima che un infortunio lo costringesse ad un lungo stop: i primi mesi in nerazzurro sono bastati per far sì che il Barcellona si convincesse riguardo alle sue qualità che, a molti, ricordano di riflesso quelle di un certo Andres Iniesta.

Come riportato da 'Sport', l'ex è un obiettivo primario da conseguire al termine della stagione: per strapparlo all'Inter potrebbero essere necessari 50 milioni di euro, cifra che consentirebbe ai meneghini di mettere a bilancio una corposa plusvalenza.

Ma Sensi non è l'unico giocatore della truppa di Antonio Conte ad essere presente tra i desiderata blaugrana: anche Lautaro sembra aver fatto breccia nei cuori di Messi e compagni, a maggior ragione dopo il goal lampo realizzato al 'Camp Nou' lo scorso 2 ottobre.

Oltre al 'Toro', un altro nome sulla lista è quello di Donyell Malen, astro nascente del che ha già messo a referto 17 reti in stagione.