Calciomercato Inter, Sanchez ad un passo: c'è l'accordo con lo United

Alexis Sanchez si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo trovato con il Manchester United sulla base di un prestito secco.

Già protagonista di una grande sessione di calciomercato, l’ sta per piazzare un altro colpo importantissimo: quello che porterà alla corte di Antonio Conte Alexis Sanchez.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, nelle ultime ore il club meneghino ha trovato un accordo definitivo con il per il trasferimento del giocatore.

A differenza di quanto prospettato inizialmente, l’attaccante approderà in nerazzurro con la formula del prestito secco (quindi non ci sarà alcuna opzione per il riscatto) che non esclude l’eventualità che le due società possano poi rivedersi al termine della stagione per provare ad intavolare qualcosa di diverso.

Sanchez, che ha già un accordo con l’Inter, nella mattinata di mercoledì definirà gli ultimi dettagli con il Manchester United e poi volerà a Milano dove inizierà l’iter delle visite mediche prima di apporre la firma che lo legherà al suo nuovo club.

Sanchez, classe 1988, conosce già bene ovviamente la , visto che in passato ha vestito per tre stagioni la maglia dell’. Dopo l’esperienza friulana, quelle importantissime con , e appunto Manchester United, prima di un ritorno in che è ormai ad un passo.