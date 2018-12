Calciomercato Inter, Romero nome nuovo per la difesa

Ottimo impatto di Cristian Romero con la Serie A: il difensore del Genoa piace all'Inter, alle prese con i possibili addii di Miranda e Ranocchia.

Quando il suo nome apparve tra i titolari in Juventus-Genoa, molti si chiesero chi fosse quel ragazzo sconosciuto, mai visto prima: non tutti sapevano che si trattava di Cristian Romero, capace di conquistare in breve tempo la fiducia di tecnico e ambiente rossoblù.

L'ex tecnico Juric gli diede spazio a partire da quell'incontro in cui fermò, con le dovute proporzioni, Cristiano Ronaldo: da allora saltò soltanto una partita, quella contro il Milan in cui non potè essere a disposizione a causa del rosso rimediato precedentemente nel 2-2 con l'Udinese, in cui andò anche a segno di testa.

Questa e altre prestazioni hanno attirato le attenzioni dell'Inter che ormai lo ha messo definitivamente nel mirino: secondo il 'Corriere dello Sport', il 20enne argentino potrebbe diventare un obiettivo concreto per l'estate, quando Ranocchia dovrebbe salutare (il suo contratto è in scadenza e difficilmente sarà rinnovato). Da monitorare anche la situazione relativa a Miranda il quale, nonostante il rinnovo fino al 2020, sarebbe tentato dall'idea di tornare in Brasile.

Romero ha impressionato gli uomini di mercato nerazzurri per la sua capacità nei contrasti, soprattutto nell'anticipo che è il suo vero punto di forza. Un difensore vecchio stampo, uno che il piede non lo toglie praticamente mai.

Il sondaggio per l'ex Belgrano è figlio delle difficoltà rilevate per arrivare ad Andersen della Sampdoria, ricercato da mezza Europa, compresi alcuni club inglesi che potrebbero mettere sul piatto argomenti più concreti rispetto a quelli dei nerazzurri.

Marotta e Ausilio continuano a trattare Trincao, gioiellino dello Sporting Braga: contatti con il suo agente e sfida alla Juventus che, contemporaneamente, sta portando avanti il discorso con l'intermediario Jorge Mendes. I nerazzurri sembrano leggermente avanti e non sarebbe sorprendente se l'operazione venisse chiusa già a gennaio.