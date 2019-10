Calciomercato Inter, Rakitic non tramonta: può lasciare il Barcellona a gennaio

Ivan Rakitic resta un obiettivo sensibile dell'Inter: possibile un addio al Barcellona nel mercato invernale. In lizza anche la Juventus.

L'acquisto di Frenkie De Jong si è rivelato un'arma a doppio taglio per il , che ora ha in rosa uno scontento di lusso: quell'Ivan Rakitic passato dall'essere un pilastro del centrocampo a una semplice riserva nelle gerarchie del tecnico Ernesto Valverde.

Per il croato solo sei apparizioni finora e un minutaggio basso che sembra avergli fatto cambiare idea: se fino a qualche mese fa aveva l'intenzione di onorare il suo contratto con i blaugrana valido fino al 2021, ora potrebbe aprire a un addio per un club che gli garantirebbe un posto da titolare fisso.

E questo club potrebbe essere l' : secondo quanto riportato da 'Sport' i nerazzurri sono in pole per via dei contatti avuti in passato con il Barcellona che ha chiesto la bellezza di 40 milioni, cifra considerevole che deve aver spaventato un pizzico Marotta e Ausilio.

La cessione di Rakitic già a gennaio non è affatto da escludere a priori: rimandarla all'estate rischierebbe di aprire scenari pericolosi ad appena un anno dalla scadenza del contratto, con all'orizzonte uno svalutamento inevitabile del cartellino. Che il Barcellona vorrebbe evitare.

Oltre all'Inter è da tenere in considerazione anche la che, come riportato da 'AS', in estate si sarebbe vista chiudere la porta in faccia dai catalani. Situazione ribaltata alla luce del malcontento crescente del centrocampista.

Al momento il rinnovo appare una pista impraticabile, motivo per cui nerazzurri e bianconeri devono essere ottimisti e sperare nel colpaccio. Tra due mesi e mezzo potrebbero giungere novità rilevanti in tal senso.