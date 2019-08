Calciomercato Inter, Puscas vicino al Reading: affare da 10 milioni

George Puscas è vicino a lasciare l'Inter per l'Inghilterra: giocherà in Championship con il Reading, che verserà 10 milioni ai nerazzurri.

Ha disputato un grande Europeo Under 21 con la Romania, ma il futuro di George Puscas sembra essere lontano dall'. Nonostante la necessità di trovare attaccanti.

Secondo 'Sky Sport', il classe 1996 sarebbe vicino a chiudere le valigie e volare in : nel suo futuro ci sarebbe il Reading, club di Championship, la seconda divisione inglese.

I 'Royals' avrebbero presentato un'offerta da 10 milioni di euro che l'Inter sarebbe pronta ad accettare. Sul giocatore c'era anche il , ma più defilato rispetto al club della periferia di Londra.

Nelle ultime due stagioni Puscas ha vestito le maglie di e in Serie B. Al Reading ritroverebbe un altro ex 'italiano' come Rafael Cabral, portiere che si è svincolato dalla per approdare in Inghilterra.