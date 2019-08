Calciomercato Inter, Puscas ceduto al Reading a titolo definitivo

George Puscas si trasferisce a titolo definitivo dall'Inter al Reading: le cifre ufficiali non sono state rivelate ma si attestano sui 10 milioni.

Dopo il fallimento del ed il ritorno all', George Puscas si trasfisce subito e passa a titolo definitivo al Reading, squadra inglese che milita in Championship (la seconda divisione).

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

✍️ #ReadingFC can confirm the signing of Romanian international George Pușcaș on a five-year deal from @Inter#ByGeorge — Reading FC (@ReadingFC) August 7, 2019

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante George Alexandru Puscas alla società Reading FC".

Questo il comunicato con il quale l'Inter saluta Puscas: il giocatore ha cominciato a vestire la maglia nerazzurra dal 2013, prima dei vari prestiti al Bari, , Novata e Palermo.

L'attaccante rumeno ha disputato parte della preparazione estiva con l'Inter, dopo l'ottimo Europeo Under 21 con la sua Nazionale. Puscas si è messo in mostra anche nelle amichevoli sotto la gestione di Antonio Conte ed il Reading ha voluto fare questo investimento: le cifre ufficiali non sono state rivelate, ma il costo si aggira sui 10 milioni di euro.