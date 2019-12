Calciomercato Inter, Politano verso il Napoli? Possibile scambio con Llorente

Clamorosa opzione di mercato all’orizzonte: Inter e Napoli pensano ad uno scambio di prestiti con Politano e Llorente protagonisti.

Quello che sta vivendo Matteo Politano non è propriamente un periodo esaltante. L’esterno offensivo dell’ infatti, nel corso della prima parte di stagione, non ha trovato moltissimo spazio agli ordini di Antonio Conte, tanto che le presenze in campionato sono state qui solo dieci (appena due quelle da titolare) alle quali vanno aggiunte altre quattro fugaci apparizioni in .

La sfida contro il , l’ultima del 2019, sembrava poter rappresentare una buona chance per tornare a giocare dal 1’, viste le assenze dello squalificato Lautaro Martinez e dell’infortunato Alexis Sanchez, Conte però ha deciso di preferirgli in attacco il giovanissimo Esposito.

La sensazione è quella che al momento Politano all’Inter venga considerato solo un’alternativa, ma a gennaio le cose per lui potrebbero cambiare. La finestra di calciomercato invernale potrebbe consentirgli di trovare una nuova sistemazione e, secondo quanto riportato da Sky, sulle sue tracce c’è il .

Il club partenopeo e l’Inter stanno pensando ad uno scambio di prestiti che porterebbe appunto Politano alla corte di Rino Gattuso, mentre Fernando Llorente (che era già stato accostato ai meneghini la scorsa estate) farebbe il percorso inverso per mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Le prossime settimane diranno se questa possibile clamorosa operazione andrà in porto o meno.