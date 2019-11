Calciomercato Inter, Politano può andare al Genoa: a Conte piace Pinamonti

Politano potrebbe lasciare l'Inter a gennaio per trovare più spazio: interessa al Genoa di Pinamonti che piace e non poco a Conte.

Il mercato non è ancora entrato nel vivo come invece accadrà tra qualche settimana, quando si riapriranno i battenti per l'inizio della sessione invernale. L' ha già fatto sapere per bocca di Giuseppe Marotta che si farà trovare pronta qualora si presentassero occasioni per rimpolpare una rosa ridotta ai minimi termini dagli infortuni che l'hanno colpita.

L'emergenza principale risiede in attacco dove, a parte Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, l'unico giocatore a disposizione resta il classe 2002 Sebastiano Esposito: ai box sia Alexis Sanchez (tornerà nel 2020) che Matteo Politano, alle prese con una distorsione alla caviglia rimediata durante la sfortunata trasferta di .

E proprio l'ex potrebbe finire all'interno di un intreccio di mercato che coinvolgerebbe anche il , secondo il 'Secolo XIX' molto interessato all'esterno romano. La chiave di volta per far sì che l'affare vada in porto potrebbe essere Andrea Pinamonti, ceduto in estate dai nerazzurri per 18 milioni più bonus.

Il 20enne attaccante piace ad Antonio Conte che non disdegnerebbe un suo ritorno alla Pinetina, anche se al momento le resistenze genoane a riguardo sono importanti: Thiago Motta punta molto sul ragazzo e preferirebbe non dover fare i conti con una sua cessione.