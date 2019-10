Calciomercato Inter, piace Thomas Müller: possibile già a gennaio

La dirigenza nerazzurra cerca i rinforzi offensivi richiesti da Conte e Thomas Müller potrebbe muoversi già a gennaio dal Bayern Monaco.

La stagione dell' sotto l'oculata guida di Antonio Conte sta percorrendo i binari giusti, e allora la dirigenza nerazzurra sta iniziando a ragionare su dei possibili rinforzi per ampliare la gamma di scelte di Conte nel reparto offensivo: Thomas Müller, come riporta 'Kicker', è un profilo che piace alla società meneghina.

Le difficoltà di Müller a trovare il campo con continuità in questo inizio di stagione e lo scarso feeling con Niko Kovac, rendono possibile ipotizzare un suo addio al già nel prossimo mercato invernale. Il trentenne campione del mondo con la nel 2014 è molto duttile tatticamente, potendo ricoprire senza problemi qualsiasi ruolo offensivo, e potrebbe essere una freccia in più nella faretra di Antonio Conte.

Nelle 8 presenze stagionali in Müller ha giocato in media 40 minuti, e 5 volte da subentrante. Questo ruolo da panchinaro di lusso non sembra essere troppo gradito a 'Radio Müller', come viene chiamato dai suoi compagni per la sua spiccata parlantina, e l'idea di lasciare l'amata baviera in cerca di maggiore fortuna sta balenando nella testa del tedesco.

Müller potrebbe continuare il binomio vincente che ha legato i giocatori tedeschi all'Inter: il primo nome che rievoca la memoria è certamente quello di Karl-Heinz Rummenigge, che tanto ha fatto gioire i tifosi con la maglia nerazzurra, ma la tradizione tedesca della società milanese può annoverare anche grandi campioni come Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e per ultimo Podolski. Insomma all'Inter il made in Germany piace e Thomas Müller avrebbe tutte le carte in regola per fare bene.