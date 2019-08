Calciomercato Inter, Petagna nuova idea come vice-Lukaku

L'Inter sta pensando ad Andrea Petagna come vice-Lukaku. I nerazzurri hanno parlato con il suo agente nell'ambito della cessione di Salcedo al Verona.

Nella prima partita dell' contro il si è vista chiaramente l'importanza che un giocatore come Lukaku ha nell'assetto tattico di Antonio Conte. L'attaccante svaria, protegge il pallone e fa sponde per i compagni che si inseriscono centralmente o sull'esterno.

In rosa, un altro Romelu Lukaku l'Inter non ce l'ha. Così i nerazzurri stanno pensando di acquistare un giocatore che possa fare le veci del belga quando quest'ultimo sarà assente per infortunio, squalifica o semplice turnover. Il nome balzato in testa ai dirigenti dell'Inter è quello di Andrea Petagna.

L'attaccante della è un punto fisso della squadra di Semplici, che però dovrebbe fronteggiare una corte (quella nerazzurra) a cui è difficile resistere. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nome è uscito in un discorso con il procuratore del ragazzo, Beppe Riso.

L'Inter infatti con lo stesso agente sta trattando la cessione di Salcedo al . Al momento non c'è una trattativa vera e propria tra l'Inter e la SPAL per Andrea Petagna, ma si tratta di un'idea appena nata.

Petagna ricorda molto Romelu Lukaku nello stile di gioco, anche dal punto di vista fisico. I contatti proseguiranno negli ultimi giorni di mercato.