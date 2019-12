Calciomercato Inter, c'è l'offerta per Vidal: 12 milioni

L'Inter vuole rinforzare il proprio centrocampo con Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona costa 25 milioni: i nerazzurri ne offrono la metà.

Arturo Vidal e l', sempre più vicini. I nerazzurri non si nascondono più, l'obiettivo è chiaro: gioca nel , ha vinto tutti i campionati che ha giocato dal 2012 ad oggi e conosce benissimo la e Antonio Conte. Tutti requisiti che hanno stregato Marotta e Ausilio.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ora la trattativa sull'asse Milano-Barcellona può scaldarsi una volta per tutte. I nerazzurri avrebbero preparato la prima offerta ufficiale di 12 milioni di euro per assicurarsi l'esperto centrocampista cileno. Sembra che la presidenza abbia dato l'ok all'offerta.

La richiesta del club della è però di quasi il doppio, 25 milioni, per liberarsi di un giocatore che a conti fatti per Valverde è comunque importante, anche entrando dalla panchina: finora 19 presenze e 5 reti segnate in stagione.

In favore dell'Inter gioca la necessità che ha il Barcellona di fare cassa per 150 milioni di euro e mettere i conti a posto. Per questo la richiesta potrebbe crescere. La volontà del giocatore e dell'agente sarebbe però quella di tornare in , magari proprio all'Inter.

La trattattiva può ora decollare dopo essere stata avviata ed essere a buon punto. L'Inter spera di strappare il giocatore al proprio prezzo, il Barcellona fissa la richiesta e non si sposta. E Conte attende fiducioso.