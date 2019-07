Calciomercato Inter, nuovi contatti per Rebic: affare da 40 milioni

L'Inter riapre la trattativa con l'Eintracht Francoforte per Ante Rebic, che piace anche all'Atletico Madrid: il prezzo si aggira sui 40 milioni.

Un mese di calciomercato per disegnare il nuovo attacco di Antonio Conte: l' continua a lavorare su più fronti in attesa di trovare una sistemazione a Icardi. Dopo settimane di pausa torna invece caldo il nome di Ante Rebic, che la dirigenza sta continuando a trattare con l' Francoforte.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i vertici nerazzurri hanno infatti ripreso i contatti con il club tedesco per l'attaccante croato, valutato 40 milioni di euro. Giocatore duttile ideale per il gioco di Conte: non rappresenta però un'alternativa a Lukaku, essendo più una seconda punta che un centravanti d'area.

Sulle sue tracce c'è però la concorrenza dell', pronto a sferrare l'assalto nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a James Rodriguez. L'Inter ha aumentato i contatti per stringere i tempi in un mercato che si presenta più complicato del previsto.