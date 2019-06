Calciomercato Inter, Nainggolan: "Sarebbe strano andare via adesso"

Un anno fa, di questi tempi, era il grande sogno nemmeno troppo nascosto dell’, oggi di lui si parla come di uno dei giocatori che nel corso dell’estate potrebbero lasciare la compagine nerazzurra.

A detta di molti, con l’addio di Luciano Spalletti, il centrocampista belga potrebbe non essere più al centro del progetto nerazzurro ma lo stesso Ninja, parlando ai microfoni di Sky, ha escluso un suo addio nei prossimi mesi.

“Di mercato non parlo. Io sono sempre stato tanti anni nelle varie squadre, ora sono qui da un solo anno e mi sembrerebbe strano andare già via dall’Inter. Sono in una società che mi ha voluto e che sta cercando di crescere, io vorrei crescere con loro. Vediamo come va, sono sempre stato felice nelle squadre nelle quali sono stato ed ho sempre lasciato tanto, spero di poter fare lo stesso all’Inter. Io ho tre anni di contratto, sono tranquillo”.