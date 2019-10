Calciomercato Inter, Musso è il primo nome per il dopo Handanovic

In casa Inter si guarda al futuro e per sostituire Handanovic il nome più caldo è il portiere dell'Udinese Juan Musso.

L' continua a lavorare per migliorarsi e raggiungere quel 'grattacielo' indicato da Antonio Conte e mentre si sta perfezionando il rinnovo di Samir Handanovic, a cui verrà affidata la difesa della porta nerazzurra anche per la prossima stagione, è già stato individuato il suo erede per il futuro.

Il nome più caldo per prendere il posto di Handanovic, secondo la 'Gazzetta dello Sport', è quello di Juan Agustin Musso che è protagonista di un grande inizio di stagione con l'. Eppure la del portiere argentino classe '94 non era iniziata nel migliore dei modi con l'erroraccio in occasione del goal di Gervinho contro il . Da quel momento in poi la sua crescita è stata inarrestabile e le sue parate hanno più volte salvato gli uomini di Tudor.

La definitiva consacrazione per Musso è arrivata con la chiamata della nazionale argentina, insieme al suo compagno Rodrigo De Paul con il quale compone il tesoretto più importante dei friuliani per il prossimo mercato. I due argentini dell'Udinese sono entrambi oggetto delle mire di Marotta e company, che vedono in De Paul un profilo ideale per rinforzare la rosa nerazzurra e in Musso il giusto erede di Handanovic.

Il nome del portiere argentino è conosciuto dagli scout nerazzurri fin dai tempi del Racing di Avellaneda e dopo la sua esperienza in Serie A, Musso convince per continuità ed affidabilità oltre che per i margini di crescita che sono ancora ampi. Quello di Musso non è l'unico profilo seguito dall'Inter per il dopo Handanovic, infatti rimane un'osservato speciale anche Gollini dell' .