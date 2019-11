Calciomercato Inter, Meunier e Kurzawa a zero: sono stati proposti

L'Inter potrebbe puntare sul mercato dei parametro zero in estate: proposti Thomas Meunier e Layvin Kurzawa del PSG. Mertens pista calda.

Nel 2018 toccò a De Vrij, un anno dopo a Godin: gli acquisti a parametro zero dell' sono sempre stati eccellenti e la tendenza potrebbe continuare nel 2020, con uno degli 'esuberi' del .

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', ai nerazzurri sono stati proposti sia Thomas Meunier che Layvin Kurzawa, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Che non hanno intenzione di rinnovare.

Il belga è attualmente ai box per un infortunio alla coscia, il francese non è uno dei titolarissimi e la possibilità che a fine stagione lascino definitivamente Parigi è alta. L'Inter intanto valuta il da farsi, senza perdere d'occhio un'altra pista.

Il nome balzato agli onori delle cronache degli ultimi giorni è quello di Dries Mertens, anche lui acquistabile a costo zero: 'Ciro' preferirebbe i nerazzurri all'ipotesi , avendo ancora voglia di giocare ad alti livelli e non in un campionato di secondo piano.

Il tutto senza dimenticare l'opzione Eriksen, quanto mai da tenere in forte considerazione: il mercato dell'Inter è pronto a decollare tra qualche mese quando, con l'uscita - ufficiale già da tempo - dal regime di settlement agreement del FFP, le mani saranno meno legate.