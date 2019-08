Calciomercato Inter, Merola ceduto all'Empoli a titolo definitivo

Davide Merola, classe 2000 che nella scorsa stagione ha debuttato in Europa League, lascia l'Inter per l'Empoli a titolo definitivo.

L' continua a sfoltire la propria rosa e lo fa ancora con gli elementi della Primavera, che in questi ultimi anni sta sfornando potenziali giocatori di spessore. L'ultimo è Davide Merola, che lascia i nerazzurri per accasarsi all'.

📣 Davide Merola è un nuovo calciatore azzurro: l'attaccante classe 2000 arriva a titolo definitivo dall'@Inter pic.twitter.com/yOC6SuC5bR — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 20, 2019

"FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo di Davide Merola all'Empoli".

L'Empoli lo accoglie con grandi speranze, per tentare subito la rincorsa alla , persa solamente all'ultima giornata dello scorso campionato proprio contro l'Inter.

Davide Merola, tra l'altro, aveva esordito in lo scorso 14 marzo, quando Luciano Spalletti mandò in campo sia lui che Esposito nel disperato tentativo di rimontare contro l' Francoforte.

Nonostante la sconfitta sarà sicuramente un'esperienza che Merola porterà con sé negli anni futuri, proprio partendo da Empoli.