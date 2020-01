Calciomercato Inter, Marotta su Vidal: "E' un giocatore importante per noi"

Beppe Marotta esce allo scoperto su Arturo Vidal all'Inter: "Se il Barcellona cambia allenatore non so cosa può succedere".

L' si conferma tra le società più attive in questo calciomercato invernale. Da Eriksen a Giroud passando per Arturo Vidal, la dirigenza nerazzurra fa sul serio per rinforzare centrocampo e attacco: Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione sul centrocampista del .

Intervenuto a margine dell'evento dei 60 anni di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto', il dirigente nerazzurro è uscito parzialmente allo scoperto sul grande obiettivo di mercato:

"L'acquisto di Vidal dipende da tanti fattori. Non nascondo che è un giocatore importante per noi, ma la posizione del tecnico del Barcellona è a rischio e se dovesse essere esonerato non so cosa potrebbe succedere".

