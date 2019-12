Calciomercato Inter, Marcos Alonso il possibile colpo a sinistra

L’Inter ha individuato in Marcos Alonso l’obiettivo per rafforzare la fascia sinistra: l’esterno spagnolo è pronto a lasciare il Chelsea.

Prima in campionato con due lunghezze di vantaggio sulla , l’ si appresta ad affrontare una partita fondamentale per la sua stagione: quella con il .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Martedì sera a San Siro in palio ci sarà non solo la possibilità di proseguire il cammino in , ma anche quella pioggia di milioni che verrebbe garantita dal passaggio del turno nella massima competizione europea. Il club meneghino ha quindi la doppia chance di andare avanti in Europa e di rimpinguare le casse in vista di una sessione invernale di calciomercato che dovrebbe vederla tra le grandi protagoniste.

L’Inter è pronta ad investire per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte e, tra i nuovi obiettivi c’è un elemento che il tecnico nerazzurro conosce già alla perfezione: Marcos Alonso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà è quella di andare a prendere un altro forte tassello per l’out di sinistra. Kwadwo Asamoah continua infatti ad essere tormentato da problemi al ginocchio che non gli stanno consentendo di giocare con continuità ed il rischio è quello di arrivare alla fase cruciale della stagione con il solo Biraghi a disposizione.

Marcos Alonso è negli ultimi mesi finito sempre più ai margini delle scelte di un Lampard (nemmeno convocato nelle ultime sei gare) che, vista la fine dello stop del mercato inflitto al , a gennaio potrà a accogliere un elemento con le caratteristiche giuste per il suo calcio, e quindi non vede l’ora di lasciare Londra.

L’esterno spagnolo conosce già la , visto che ha giocato nella , e conosce già Conte con il quale ha vinto da protagonista una Premier League e potrebbe quindi rappresentare un innesto ideale, visto che non avrebbe bisogno di un periodo particolarmente lungo di adattamento.

Elemento capace di garantire fisicità e qualità a sinistra, Marcos Alonso è legato al Chelsea da un contratto con scadenza 2023 ma non dovrebbe di certo rientrare nella lista degli incedibili. Conte potrebbe quindi ritrovare un giocatore che ha fortemente voluto al momento del suo arrivo a Londra e l’Inter potrebbe presto piazzare un colpo per mandare un ulteriore segnale alla Juventus.