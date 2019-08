Calciomercato Inter, Longo ad un passo dal Deportivo La Coruna

Nuova avventura in Spagna, per Samuele Longo. L’attaccante di proprietà dell’Inter ed ad un passo dal trasferimento al Deportivo La Coruna.

Si attende solo l’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Samuele Longo si prepara a lasciare ancora una volta l’ per iniziare quella che sarebbe la sua sesta avventura in .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo le esperienza con , , , Tenerife e , l’attaccante classe 1992 presto vestirà la maglia del Deportivo La Coruna .

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club meneghino ha raggiunto l’accordo con il Depor per il trasferimento del giocatore che a breve apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla sua nuova squadra.

Prodotto del vivaio nerazzurro, Longo , ha disputato una sola partita in con l’Inter nel maggio del 2012 prima di iniziare una lunga serie di parentesi in prestito che, oltre che in Spagna, l’hanno portato al , al , al e nella fase finale della scorsa stagione alla .

Nei giorni scorsi per lui si era prospettato un trasferimento al Deportivo La Coruna ancora con la formula del prestito, ma questa volta con l’obbligo di riscatto.