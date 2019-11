Calciomercato Inter, frenata su Vidal: è una chiusura al Barcellona per Lautaro

Marotta allontana Vidal dall'Inter: una chiusura al Barcellona che vorrebbe Lautaro, la cui clausola rescissoria ammonta a 111 milioni.

Quando inserirono la clausola da 111 milioni di euro nel contratto di Lautaro, probabilmente i dirigenti dell' non si aspettavano il rischio di veder partire il 'Toro' a quella cifra: un milione in più rispetto alla via d'uscita presente nel contratto di Icardi che appariva come una provocazione, trasformatasi in arma a doppio taglio.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I sette goal stagionali dell'argentino di Bahia Blanca, di cui uno al 'Camp Nou' di in Champions, hanno fatto drizzare le antenne ai migliori club d'Europa: in prima fila ci sono proprio i blaugrana, spinti da capitan Leo Messi che stravede per l'ex Racing Club de Avellaneda.

La nuova tornata di convocazioni dell'Albiceleste ha visto il ritorno della 'Pulce' dopo la squalifica: sarà un'occasione per cementare ulteriormente il rapporto con Lautaro e, magari, provare a convincerlo a trasferirsi in Catalogna.

Un'eventualità che all'Inter non vogliono prendere minimamente in considerazione tanto che, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', Giuseppe Marotta avrebbe spento sul nascere l'interesse nerazzurro per Arturo Vidal. Da viale della Liberazione il chiaro intento di non rimpolpare le casse del Barcellona, diminuendo così le possibilità di un assalto catalano a Lautaro.

Conte punta molto sul classe 1997 che, finora, non ha saltato nemmeno una partita: troppo importante il suo apporto alla causa interista, in particolare dopo l'infortunio di Alexis Sanchez che ha accorciato ulteriormente la coperta dell'attacco.

Chissà che Marotta non punti ad eliminare una clausola potenzialmente fruttifera ma, allo stesso tempo, pericolosa: l'ex dirigente juventino non è mai stato un amante di queste scappatoie contrattuali e non mancherà di attuare questa politica anche all'Inter.