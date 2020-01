Calciomercato Inter, Lampard vuole Gabigol: è l'obiettivo del Chelsea

Il Chelsea è pronto a fare un'offerta all'Inter per Gabriel Barbosa: Lampard ha individuato nel brasiliano l'obiettivo in attacco per gennaio.

Il è definitivamente uscito dal blocco del mercato ed ha messo nelle mani di Frank Lampard un tesoretto di circa 150 milioni da spendere a gennaio. I 'Blues' si profilano come la protagonista del mercato.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli obiettivi individuati da Lampard per rinforzare il club londinese sono molteplici però, con Giroud ormai sul piede di partenza, trovare un attaccante per dare il cambio a Tammy Abraham sarà il focus degli uomini di mercato dei 'Blues'. Secondo quanto riportato dal 'Daily Express', il Chelsea avrebbe individuato in Gabriel Barbosa il profilo ideale per il proprio attacco.

Il brasiliano classe '96, fresco vincitore del pallone d'oro sudamericano, ha terminato il suo prestito al Flamengo ed è rientrato all' . Il club meneghino non è intenzionato ad integrare alla rosa nerazzurra Gabigol, ma piuttosto vorrebbe riuscire a fare un buon tesoretto con la cessione del brasiliano. Sempre secondo il quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe intenzionato ad inserire Giroud nella trattiva con i nerazzurri per l'ex attaccante del Flamengo.

L'attaccate francese, infatti, è un profilo gradito ad Antonio Conte che vorrebbe avere una punta di peso a gennaio, per poter così far rifiatare Lukaku all'occorrenza. Il Chelsea è pronto a prendersi i riflettori del calciomercato con un ruolo da protagonista e Gabigol potrebbe, così, sbarcare in Premier League.