Calciomercato Inter, Joao Mario in prestito alla Lokomotiv Mosca

L'Inter ha formalizzato la cessione di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca: prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l' ha chiuso una delle cessioni che ha in programma da tempo in questo calciomercato estivo. Stiamo parlando di Joao Mario, che si trasferirà alla Mosca.

Segui Inter-Lecce in diretta streaming su DAZN

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Il centrocampista portoghese era da tempo uno dei giocatori che l'Inter cercava di far uscire dalla rosa di Antonio Conte, per poter magari effettuare un'altra entrata proprio a centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto

Joao Mario questa mattina è stato nella sede dell'Inter per concludere gli ultimi dettagli dell'operazione in uscita. L'ufficialità potrebbe dunque arrivare nelle prossime ore.

Dopo essere stato vicino al , adesso il centrocampista ex Lisbona volerà in alla Lokomotiv, dove troverebbe un compagno di Nazionale come Eder.