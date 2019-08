Calciomercato Inter, Icardi vuol restare: c'entrano Wanda Nara e Milano

Icardi ha fatto sapere all'Inter che non si vuole muovere. Aumentano le voci di una Wanda Nara ancora incinta, ci sarebbe anche una nuova casa.

Una storia infinita, che ha caratterizzato quasi due mesi del calciomercato dell' e che in fondo non è cambiata in nulla, visto che le posizioni sono sempre rigide e sempre le stesse: Mauro Icardi ha ribadito che vuole restare in nerazzurro e la società ha ribadito di non voler puntare sull'argentino.

Il giocatore negli ultimi giorni ha chiuso ogni porta a , e qualsiasi altra squadra. Forse solo un forte interesse della potrebbe riaprire i giochi. Ma Icardi e la moglie Wanda Nara avevano fissato la fine di luglio come deadline per ogni scelta: se non si sono mossi fino ad ora, difficilmente lo faranno ad agosto.

E, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe anche Wanda Nara in qualche modo dietro questa scelta. Le voci della sua gravidanza (la sesta per lei) si moltiplicano e non trovano smentite, anzi. Mauro Icardi avrebbe solamente un motivo in più così per restare all'Inter e a Milano per non stravolgere la sua vita.

Inoltre, secondo 'Il Corriere dello Sport', la famiglia sta bene a Milano, i figli stanno bene lì e, in più, la famiglia ha già comprato una nuova casa a Milano. A fine agosto l'attaccante ha in programma il trasloco dall'appartamento in zona San Siro a quello nel quartiere più "in" della città, tra la stazione centrale e la stazione Garibaldi. Avrà una casa grandissima, da 550 metri quadri, in un palazzo super tecnologico e moderno.

Intanto il giocatore si allena, con la squadra solo nella parte atletica e poi da solo, senza fare proclami o scontrarsi con nessuno. Spera di far cambiare idea a tutti.

Insomma, solo un clamoroso ribaltone di scena potrebbe mischiare le carte in tavola. Il vero dilemma è il seguente: cosa farà l'Inter se Mauro Icardi dopo giorno 2 settembre sarà ancora in squadra? Chissà...