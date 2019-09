Calciomercato Inter, Icardi può partire: tentativo del Valencia

Anche il Valencia si inserisce tra le pretendenti di Mauro Icardi, l'addio di Rodrigo ha spinto gli spagnoli a sondare il terreno con l'Inter.

In attesa di scendere in campo nella seconda giornata di campionato a , l' di Antonio Conte continua a fare i conti con la delicata situazione relativa a Mauro Icardi: il bomber argentino è finito anche nel mirino del , che potrebbe effettuare un tentativo in queste ultime ore di mercato.

Secondo quanto riferito da 'Sportitalia', l'imminente cessione di Rodrigo all' sta spingendo il Valencia a provarci con i nerazzurri: la trattativa resta molto complicata anche per le posizioni prese ormai dallo stesso giocatore.

Dopo aver agito per vie legali la rottura tra Icardi e l'Inter è ormai totale: l'Atletico Madrid era tra le pretendenti dell'attaccante, ma i Colchoneros hanno scelto Rodrigo. Una soluzione che potrebbe però aprire nuovi spiragli in una vicenda ancora molto intricata.