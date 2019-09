Calciomercato Inter, Götze idea per il 2020: contatti con il Borussia Dortmund

L'Inter avrebbe contattato il Borussia Dortmund per Mario Götze: il tedesco potrebbe arrivare a parametro zero nel 2020.

Il mercato in entrata dell' si è concluso con gli acquisti di Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi, ultime fiammate del duo Marotta-Ausilio: nelle ore precedenti al gong finale, però, i due dirigenti avrebbero provato a imbastire una trattativa per un campione del mondo.

Stiamo parlando di Mario Götze, autore del goal che permise alla di vincere i Mondiali nel 2014 in finale contro l' : secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbero stati dei contatti con il proprietario del cartellino.

Alla fine non se n'è fatto nulla, probabilmente per lo status del tedesco che il 30 giugno 2020 vedrà scadere il proprio contratto con i gialloneri: l'Inter potrebbe dunque mettere le mani su di lui a parametro zero per dar manforte a una zona delicata del campo come la trequarti.

Götze non è uno dei titolari inamovibili del tecnico Lucien Favre: in stagione ha finora collezionato appena due presenze da subentrato per un totale di 23 minuti tra e Coppa di Germania.

Nel 2017 rischiò addirittura di terminare in anticipo la carriera a causa di un disturbo del metabolismo energetico che lo tenne lontano dai terreni di gioco per diversi mesi, prima di riprendersi e tornare a fare ciò che più di ogni altra cosa ama.